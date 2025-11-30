JPNN.com

Minggu, 30 November 2025 – 06:58 WIB
Cek Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali, Minggu (30/11) - JPNN.com Bali
Ilustrasi pemedek bersiap sembahyang saat piodalan hari ini. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minggu hari ini (30/11) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Umanis Langkir.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Dalam lontar Sundari Gama tertulis, barang siapa yang tidak memelihara dan melaksanakan kewajiban di Pura Puseh, masyarakat akan kekurangan sandang dan pangan.

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Minggu (30/11) saat Redite Umanis Langkir: Tersebar di Denpasar, Kerobokan, Kintamani, Klungkung
piodalan upacara piodalan Pura merajan Bali jadwal piodalan lokasi piodalan Redite Umanis Langkir Umat Hindu Bali

