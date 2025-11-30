JPNN.com

Minggu, 30 November 2025 – 06:50 WIB
Kalender Bali Minggu (30/11): Tak Bisa Dipakai Dewasa, Buruk, Jangan Belanja - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Minggu 30 November 2025 bertepatan dengan Redite Umanis Langkir. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minggu hari ini (30/11) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Umanis Langkir.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Minggu hari ini (30/11) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Minggu 30 November 2025 bertepatan dengan Redite Umanis Langkir: Tak bisa dipakai dewasa, sangat buruk, jangan belanja
