JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini DPRD Tabanan & BGN Dorong Orang Tua Memahami Urgensi Gizi Seimbang Anak

DPRD Tabanan & BGN Dorong Orang Tua Memahami Urgensi Gizi Seimbang Anak

Sabtu, 29 November 2025 – 21:31 WIB
DPRD Tabanan & BGN Dorong Orang Tua Memahami Urgensi Gizi Seimbang Anak - JPNN.com Bali
Anggota DPRD Kabupaten Tabanan I Wayan Lara mengatakan bahwa MBG merupakan instruksi langsung pemerintah nasional yang harus dikawal agar tepat sasaran saat sosialisasi di di Desa Kukuh, Kecamatan Kerambitan, Rabu (26/11). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, TABANAN - Sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tabanan berlanjut di Desa Kukuh, Kecamatan Kerambitan, Rabu (26/11).

Kegiatan ini menjadi ruang penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai urgensi gizi seimbang dan kejelasan informasi terkait pelaksanaan program pemerintah tersebut.

Kegiatan yang berlangsung dengan melibatkan legislatif pusat, legislatif daerah, serta perwakilan BGN ini menegaskan kembali posisi masyarakat khususnya para orang tua sebagai pilar keberhasilan program.

Baca Juga:

Anggota DPRD Kabupaten Tabanan I Wayan Lara mengatakan bahwa MBG merupakan instruksi langsung pemerintah nasional yang harus dikawal agar tepat sasaran.

Oleh karena itu, ia menyoroti perlunya penyampaian informasi yang rapi, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan ruang interpretasi berlebihan.

“Kami harus memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang jernih dan tidak simpang siur.

Baca Juga:

Orang tua perlu memahami bukan hanya apa yang diberikan dalam program ini, tetapi juga nilai gizinya. Semua ini bertujuan memastikan anak-anak kita tumbuh dengan baik,” ujar I Wayan Lara.

Ia juga menegaskan perlunya saluran komunikasi yang lebih terstruktur, mulai dari pusat aduan, kanal pelaporan resmi, hingga mekanisme komunikasi yang sederhana, tetapi efektif.

Orang tua perlu memahami bukan hanya apa yang diberikan dalam program Makan Bergizi Gratis ini, tetapi juga nilai gizinya.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   DPRD Tabanan Badan Gizi Nasional BGN tabanan gizi orang tua MBG Makan Bergizi Gratis Program MBG

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. H2H Fabio Lefundes vs Johnny Jansen: Duel Seru Brasil Kontra Belanda - JPNN.com Bali

    H2H Fabio Lefundes vs Johnny Jansen: Duel Seru Brasil Kontra Belanda

  2. Borneo FC vs Bali United Sama-sama Merugi, Pemain Pilar Absen di Stadion Segiri - JPNN.com Bali

    Borneo FC vs Bali United Sama-sama Merugi, Pemain Pilar Absen di Stadion Segiri

  3. Tok, Tim Receveur Kartu Merah, Komdis PSSI Denda Bhayangkara FC Rp 70 Juta - JPNN.com Bali

    Tok, Tim Receveur Kartu Merah, Komdis PSSI Denda Bhayangkara FC Rp 70 Juta

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU