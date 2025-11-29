4 Kapal PELNI Lolos Uji Kelaikan, Siap Melayani Puncak Libur Nataru 2026

bali.jpnn.com, DENPASAR - BUMN PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) merampungkan pemeriksaan kelaikan empat armada kapal motor (KM) di Bali menjelang musim puncak liburan Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Benoa, Denpasar.

Empat KM itu masing-masing mampu menampung 1.500 penumpang.

Empat armada kapal yang sudah menjalani pemeriksaan di Pelabuhan Benoa, yakni KM Tilongkabila pada 12 November 2025, KM Binaiya pada 7 November 2025, serta di Pelabuhan Surabaya yakni KM Lawit dan KM Awu.

“Seluruh armada tersebut telah siap melayani angkutan penumpang untuk musim liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” ujar Kepala PELNI Cabang Denpasar Arfah Yusuf dilansir dari Antara.

Rute yang dilayani armada itu, yaitu sejumlah kota di Indonesia bagian timur termasuk Lombok, Bima, Labuan Bajo serta beberapa titik lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kami juga sudah melakukan penggantian busa kasur dan penutup kasur yang telah dilaksanakan sejak semester II- 2025,” kata Arfah Yusuf.

Perinciannya, ada 3.385 unit busa kasur dan 8.579 unit penutup (cover) kasur.

"Kami juga sudah meningkatkan kualitas cover dan busa kasur yang disuplai yaitu cover kulit, tahan api, air, dan anti-bakteri sehingga lebih aman digunakan oleh penumpang," tuturnya.