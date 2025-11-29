JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini 4 Kapal PELNI Lolos Uji Kelaikan, Siap Melayani Puncak Libur Nataru 2026

4 Kapal PELNI Lolos Uji Kelaikan, Siap Melayani Puncak Libur Nataru 2026

Sabtu, 29 November 2025 – 21:18 WIB
4 Kapal PELNI Lolos Uji Kelaikan, Siap Melayani Puncak Libur Nataru 2026 - JPNN.com Bali
Kapal motor penumpang sandar di Pelabuhan Benoa. PELNI mengerahkan empat kapal untuk melayani penumpang saat puncak libur Nataru 2026. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - BUMN PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) merampungkan pemeriksaan kelaikan empat armada kapal motor (KM) di Bali menjelang musim puncak liburan Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Benoa, Denpasar.

Empat KM itu masing-masing mampu menampung 1.500 penumpang.

Empat armada kapal yang sudah menjalani pemeriksaan di Pelabuhan Benoa, yakni KM Tilongkabila pada 12 November 2025, KM Binaiya pada 7 November 2025, serta di Pelabuhan Surabaya yakni KM Lawit dan KM Awu.

Baca Juga:

“Seluruh armada tersebut telah siap melayani angkutan penumpang untuk musim liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” ujar Kepala PELNI Cabang Denpasar Arfah Yusuf dilansir dari Antara.

Rute yang dilayani armada itu, yaitu sejumlah kota di Indonesia bagian timur termasuk Lombok, Bima, Labuan Bajo serta beberapa titik lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kami juga sudah melakukan penggantian busa kasur dan penutup kasur yang telah dilaksanakan sejak semester II- 2025,” kata Arfah Yusuf.

Baca Juga:

Perinciannya, ada 3.385 unit busa kasur dan 8.579 unit penutup (cover) kasur.

"Kami juga sudah meningkatkan kualitas cover dan busa kasur yang disuplai yaitu cover kulit, tahan api, air, dan anti-bakteri sehingga lebih aman digunakan oleh penumpang," tuturnya.

Empat armada kapal yang sudah menjalani pemeriksaan di Pelabuhan Benoa, yakni KM Tilongkabila pada 12 November 2025, KM Binaiya pada 7 November 2025
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pelni Pelni Denpasar Kapal Motor Penumpang Bali pelabuhan benoa Nataru 2026 Libur Nataru 2026 KM Tilongkabila KM Binaiya KM Awu

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. H2H Fabio Lefundes vs Johnny Jansen: Duel Seru Brasil Kontra Belanda - JPNN.com Bali

    H2H Fabio Lefundes vs Johnny Jansen: Duel Seru Brasil Kontra Belanda

  2. Borneo FC vs Bali United Sama-sama Merugi, Pemain Pilar Absen di Stadion Segiri - JPNN.com Bali

    Borneo FC vs Bali United Sama-sama Merugi, Pemain Pilar Absen di Stadion Segiri

  3. Tok, Tim Receveur Kartu Merah, Komdis PSSI Denda Bhayangkara FC Rp 70 Juta - JPNN.com Bali

    Tok, Tim Receveur Kartu Merah, Komdis PSSI Denda Bhayangkara FC Rp 70 Juta

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU