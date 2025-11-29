DPR RI Dorong BGN Menjadi Motor Edukasi Gizi Nasional

bali.jpnn.com, TABANAN - Upaya pemerintah memperkuat literasi gizi kembali berlanjut dengan melakukan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Bali, Rabu (26/11).

Acara ini menghadirkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, anggota DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana, serta perwakilan BGN Mochammad Halim.

Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang dialog mengenai pentingnya edukasi gizi bagi keluarga dan sekolah.

Anggota DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana menilai bahwa keberhasilan program MBG ditentukan oleh arus informasi yang jernih.

I Gusti Komang Wastana mendorong adanya kanal komunikasi resmi dan mudah diakses, baik untuk pengaduan maupun apresiasi.

“Masyarakat perlu ruang untuk menyampaikan kondisi di lapangan.

Ketika mereka paham dan terlibat, keberhasilan program bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi gerakan bersama,” ujar I Gusti Komang Wastana.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menekankan bahwa Badan Gizi Nasional tidak boleh berhenti sebagai regulator.