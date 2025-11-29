Bulog Jamin Stok Beras di Bali Aman, Cukup Sampai Tahun Baru 2026

JPNN.com

Sabtu, 29 November 2025 – 14:11 WIB
Ilustrasi stok beras di gudang Bulog. FOTO: ANTARA/Aribowo

bali.jpnn.com, DENPASAR - Masyarakat Bali tak perlu khawatir dengan stok beras.

Perum Bulog Kanwil Bali memastikan stok beras yang mereka kelola cukup untuk Hari Raya Kuningan, Sabtu hari ini (29/11) bahkan hingga Natal dan Tahun Baru 2026.

Stok beras di gudang Bulog Bali saat ini mencapai 10.433 ton.

“Masyarakat tidak perlu khawatir. Stoknya cukup,” ujar Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Bali Muhamad Anwar dilansir dari Antara.

Stok di Bali juga didukung memadainya stok beras nasional yang hingga akhir November ini total cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai sekitar 3,8 juta ton.

Menurutnya, beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang harganya lebih murah dibanding beras premium umumnya juga telah disebar Bulog Bali.

Baik ke pasar tradisional, jaringan Rumah Pangan Kita (RPK), ritel modern, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan saluran penjualan yang tersedia.

“Ini sebagai upaya menjaga stabilitas harga menjelang Nataru,” kata Muhamad Anwar.

