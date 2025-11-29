Domain .Bali: Simbol Identitas Baru Bali di Kancah Global

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) bersama Pemprov Bali resmi menandatangani kesepakatan bersama tentang pendaftaran dan pengelolaan nama domain tingkat tinggi geografis .Bali guna memperkuat identitas digital Bali.

Kehadiran domain .Bali diharapkan membawa nilai lebih karena Bali bukan hanya sebuah wilayah geografis, tetapi juga representasi budaya, pariwisata, dan kreativitas yang telah dikenal secara global.

Identitas digital ini disebut akan menjadi wadah resmi yang mempersatukan narasi Bali dalam bentuk yang modern dan mudah diakses masyarakat luas.

“Penandatanganan ini adalah langkah penting bagi Bali untuk memperkuat identitas digitalnya di kancah global.

Ini juga membuka era baru pemanfaatan teknologi internet yang berdaulat, aman, dan berkarakter Bali,” ujar Ketua PANDI John Simanjuntak dilansir dari Antara.

Menurut John Simanjuntak, dalam konteks ekosistem digital global, nama domain tingkat tinggi geografis telah menjadi simbol identitas daerah dan sarana memperkuat posisi suatu wilayah di ruang digital.

Banyak kota besar dunia memanfaatkan domain geografis seperti .tokyo, .paris, atau .nyc untuk meningkatkan visibilitas brand.

Domain geografis ini juga mendukung sektor ekonomi dan memperkuat layanan publik digital.