JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Jangan Klik Pesan dari Gubernur Koster, Anda Lagi Diincar Penipu Kelas Kakap

Jangan Klik Pesan dari Gubernur Koster, Anda Lagi Diincar Penipu Kelas Kakap

Sabtu, 29 November 2025 – 08:34 WIB
Jangan Klik Pesan dari Gubernur Koster, Anda Lagi Diincar Penipu Kelas Kakap - JPNN.com Bali
Pemprov Bali mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan berkedok giveaway atau pembagian hadiah yang mengatasnamakan Gubernur Bali Wayan Koster. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemprov Bali mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan berkedok giveaway atau pembagian hadiah yang mengatasnamakan Gubernur Bali Wayan Koster.

Penipuan ini beredar melalui pesan WhatsApp, telepon video, serta surat palsu yang mencantumkan logo instansi pemerintah dan foto pejabat untuk meyakinkan korban.

Dalam laporan yang diterima, pelaku menghubungi masyarakat menggunakan nomor tak dikenal dan mengaku sebagai perwakilan Gubernur Bali Wayan Koster.

Baca Juga:

Pelaku kemudian menginformasikan bahwa korban memenangkan hadiah ratusan juta rupiah dan diminta membayar “biaya pengaktifan hadiah” sebesar Rp 350 ribu.

Modus ini dilengkapi dengan surat palsu beratribut Kementerian Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ditjen Pajak hingga Otoritas Jasa Keuangan, agar tampak resmi.

Pemprov Bali menegaskan bahwa semua informasi tersebut adalah palsu.

Baca Juga:

“Pemerintah, termasuk Gubernur Bali, tidak pernah mengadakan giveaway berhadiah uang dan tidak pernah meminta biaya administrasi atau biaya pengaktifan hadiah dalam bentuk apa pun,” ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali IB Surja Manuaba.

IB Surja Manuaba mengingatkan masyarakat agar tidak menanggapi pesan mencurigakan, tidak mengirimkan uang, serta tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal.

Pemprov Bali mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan berkedok giveaway mengatasnamakan Gubernur Bali Wayan Koster.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pemprov bali Koster gubernur koster giveaway penipuan modus penipuan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Borneo FC vs Bali United Sama-sama Merugi, Pemain Pilar Absen di Stadion Segiri - JPNN.com Bali

    Borneo FC vs Bali United Sama-sama Merugi, Pemain Pilar Absen di Stadion Segiri

  2. Tok, Tim Receveur Kartu Merah, Komdis PSSI Denda Bhayangkara FC Rp 70 Juta - JPNN.com Bali

    Tok, Tim Receveur Kartu Merah, Komdis PSSI Denda Bhayangkara FC Rp 70 Juta

  3. Bukan Market Value, Ini Rahasia Borneo FC tak Kunjung Kalah di Super League - JPNN.com Bali

    Bukan Market Value, Ini Rahasia Borneo FC tak Kunjung Kalah di Super League

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU