JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali saat Hari Raya Kuningan, Sabtu (29/11)

Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali saat Hari Raya Kuningan, Sabtu (29/11)

Sabtu, 29 November 2025 – 06:42 WIB
Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali saat Hari Raya Kuningan, Sabtu (29/11) - JPNN.com Bali
Ilustrasi upacara piodalan yang dilaksanakan umat Hindu Bali hari ini. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (29/11) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Kliwon Kuningan.

Hari ini bertepatan dengan Hari Raya Kuningan sekaligus Kajeng Kliwon.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Baca Juga:

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Baca Juga:

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Sabtu (29/11) saat Saniscara Kliwon Kuningan: Tersebar di Ubud, Klungkung, Bangli, Gianyar, Tabanan, Denpasar, Badung
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   piodalan upacara piodalan Pura merajan Bali jadwal piodalan lokasi piodalan Saniscara Kliwon Kuningan kajeng kliwon Umat Hindu Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Borneo FC vs Bali United Sama-sama Merugi, Pemain Pilar Absen di Stadion Segiri - JPNN.com Bali

    Borneo FC vs Bali United Sama-sama Merugi, Pemain Pilar Absen di Stadion Segiri

  2. Tok, Tim Receveur Kartu Merah, Komdis PSSI Denda Bhayangkara FC Rp 70 Juta - JPNN.com Bali

    Tok, Tim Receveur Kartu Merah, Komdis PSSI Denda Bhayangkara FC Rp 70 Juta

  3. Bukan Market Value, Ini Rahasia Borneo FC tak Kunjung Kalah di Super League - JPNN.com Bali

    Bukan Market Value, Ini Rahasia Borneo FC tak Kunjung Kalah di Super League

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU