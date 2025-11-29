JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Sabtu (29/11): Baik Membuat Alat Perangkap & Upacara Bhuta Yadnya

Kalender Bali Sabtu (29/11): Baik Membuat Alat Perangkap & Upacara Bhuta Yadnya

Sabtu, 29 November 2025 – 06:33 WIB
Kalender Bali Sabtu (29/11): Baik Membuat Alat Perangkap & Upacara Bhuta Yadnya - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Sabtu 29 November 2025 bertepatan dengan Saniscara Kliwon Kuningan. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (29/11) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Kliwon Kuningan.

Hari ini bertepatan dengan Hari Raya Kuningan sekaligus Kajeng Kliwon.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Baca Juga:

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Baca Juga:

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Kalender Bali Sabtu 29 November 2025 bertepatan dengan Saniscara Kliwon Kuningan: Hari baik untuk membuat alat perangkap & upacara Bhuta Yadnya
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Membuat Alat Perangkap Upacara Bhuta Yadnya Saniscara Kliwon Kuningan Kalender Bali Sabtu 29 November 2025 Hari Baik Kalender Bali Ala Ayuning Dewasa Ayu kajeng kliwon Dewasa Ayu

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Borneo FC vs Bali United Sama-sama Merugi, Pemain Pilar Absen di Stadion Segiri - JPNN.com Bali

    Borneo FC vs Bali United Sama-sama Merugi, Pemain Pilar Absen di Stadion Segiri

  2. Tok, Tim Receveur Kartu Merah, Komdis PSSI Denda Bhayangkara FC Rp 70 Juta - JPNN.com Bali

    Tok, Tim Receveur Kartu Merah, Komdis PSSI Denda Bhayangkara FC Rp 70 Juta

  3. Bukan Market Value, Ini Rahasia Borneo FC tak Kunjung Kalah di Super League - JPNN.com Bali

    Bukan Market Value, Ini Rahasia Borneo FC tak Kunjung Kalah di Super League

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU