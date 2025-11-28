Koalisi Perlindungan Hewan Tuntut Radisson Realisasikan Komitmen Bebas Sangkar 2025

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tiga organisasi perlindungan hewan di Indonesia Animals Don’t Speak Human (ADSH), Act for Farmed Animals (AFFA), dan Animal Friends Jogja (AFJ) melakukan aksi penyerahan paket simbolis berupa kandang ayam petelur kepada manajemen Radisson Blu Uluwatu, Bali.

Aksi ini menjadi pengingat bagi Radisson Hotel Group bahwa komitmen global mereka untuk beralih ke telur bebas sangkar (cage-free eggs) pada 2025 tidak boleh berhenti sebagai janji tanpa progres yang benar-benar terlihat.

Melalui langkah simbolis, tetapi strategis ini, koalisi mendesak Radisson untuk segera mengumumkan rencana transisi yang jelas, terukur, serta dapat diakses oleh konsumen dan pemangku kepentingan.

Penyerahan paket di Radisson Blu Resort Uluwatu diterima oleh Ayu, selaku Jr. Supervisor GSA.

Berdasar data yang dimiliki tiga organisasi tersebut, Radisson sebelumnya menyatakan bahwa seluruh jaringan hotel mereka akan meninggalkan praktik penggunaan telur dari sistem kandang baterai (battery cages) pada 2025.

“Kami berharap jaringan hotel ini menunjukkan rencana konkret demi kesejahteraan hewan dan integritas mereka sendiri yang progresnya terus tersendat,” ujar Direktur Program Advokasi Kesejahteraan Hewan yang Diternakkan AFJ, Elly Mangunsong.

Dalam sistem kandang baterai, ayam petelur dikurung seumur hidup dengan ruang gerak tidak lebih dari selembar kertas A4.

Pengurungan ekstrem ini membuat mereka tidak bisa melakukan perilaku alaminya, seperti mengepakkan sayap, bertengger, mandi debu, mencari makanan, dan bersarang.