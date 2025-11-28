Bukan Sekadar Makanan, Program MBG Kunci Peningkatan Kualitas SDM

JPNN.com

Jumat, 28 November 2025 – 17:08 WIB
Perwakilan Promosi dan Edukasi BGN Ade Tias Maulana saat sosialisasi program MBG di Desa Cau Blayu, Marga, Tabanan, Selasa (25/11) lalu. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, TABANAN - Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, menjadi daerah berikutnya di Provinsi Bali yang mendapat sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN).

Sosialisasi ini adalah upaya pemerintah untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya asupan gizi yang baik dan seimbang bagi anak-anak maupun kelompok rentan.

Sosialisasi dengan mengangkat tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia ini berlangsung di wantilan Desa Adat Seribupati, Desa Cau Belayu, Marga, Tabanan, Bali, Selasa (25/11) lalu.

Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris.

Turut hadir Perwakilan Promosi dan Edukasi BGN, Ade Tias Maulana, Anggota DPRD Tabanan, Putu Yuni Widyadnyani, serta ratusan peserta yang merupakan warga setempat.

Perwakilan Promosi dan Edukasi BGN Ade Tias Maulana, menegaskan bahwa sosialisasi menjadi pintu masuk utama bagi masyarakat untuk memahami struktur program, termasuk peran dapur SPPG dan mekanisme penyalurannya.

Ia menyebut bahwa MBG tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari gerakan besar menuju peningkatan kualitas kesehatan generasi muda.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya menerima program, tetapi ikut menjadi mitra dalam menjaga kualitasnya,” kata Ade Tias Maulana.

