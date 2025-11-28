Kawal Instruksi Presiden, Legislator dan BGN Dorong Pemahaman Ruh Program MBG

JPNN.com

Jumat, 28 November 2025 – 16:26 WIB
Sosialisasi program MBGberlangsung di Marga, Tabanan, Selasa lalu. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, TABANAN - Pemerintah terus menggencarkan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sosialisasi program MBG bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai nilai gizi seimbang, pola konsumsi yang sehat, serta mekanisme pelaksanaan program yang dirancang untuk mendukung tumbuh kembang generasi muda.

DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi program MBG di Wantilan Desa Adat Payangan, Desa Payangan, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Selasa (25/11).

Sosialisasi ini menekankan bahwa program ini bukan sekadar pembagian makanan, melainkan bagian dari strategi besar untuk membangun kebiasaan makan yang lebih baik dalam keluarga.

Dengan pemahaman yang tepat, orang tua diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memilih dan menyediakan makanan sehat di rumah.

Dalam sambutannya secara daring melalui zoom, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris menegaskan bahwa BGN tidak cukup hanya berperan sebagai regulator.

Lembaga ini harus tampil sebagai motor edukasi gizi nasional sekaligus benteng pertama dalam melindungi generasi muda dari serbuan makanan ultra-proses.

“Peningkatan penyakit tidak menular seperti kanker, stroke, hingga gagal ginjal memiliki keterkaitan erat dengan pola konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih.

