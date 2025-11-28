DPRD Tabanan: Program MBG Harus Didukung Bersama, Manfaatnya Besar

JPNN.com

Jumat, 28 November 2025 – 13:05 WIB
Anggota DPRD Tabanan I Gede Purnawan mengajak seluruh peserta untuk turut mendukung pelaksanaan program MBG di daerah saat sosialisasi di SMPN 4 Pupuan, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Senin (24/11) lalu. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, TABANAN - Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat dengan kembali menggencarkan kegiatan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sosialisasi program MBG merupakan inisiasi yang dilakukan oleh DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) dalam misinya untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menerapkan pola makan hidup sehat sejak dini.

Pemerintah kali ini menggelar sosialisasi program MBG di SMPN 4 Pupuan, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali, Senin (24/11).

Sosialisasi ini menghadirkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris yang hadir secara daring, Analis Madya Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi Ari Yulianto, serta anggota DPRD Tabanan I Gede Purnawan.

Anggota DPRD Tabanan I Gede Purnawan mengajak seluruh peserta untuk turut mendukung pelaksanaan program MBG di daerah.

Ia menekankan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi, tetapi juga membawa dampak positif bagi perekonomian lokal.

“Program ini harus didukung bersama.

Selain meningkatkan gizi anak, MBG dapat menggerakkan roda ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal,” ujar I Gede Purnawan.

