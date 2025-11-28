Waka Komisi IX DPR RI: Program MBG tak Bisa Sendiri, Orang Tua Punya Peran Penting

bali.jpnn.com, TABANAN - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disosialisasikan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi generasi muda.

Pemerintah kali menggelar kegiatan sosialisasi yang digelar di Desa Bajera, Selemadeg, Tabanan, Senin (24/11) lalu.

Sosialisasi program MBG bertujuan untuk menekankan pentingnya edukasi gizi sejak dini serta peran keluarga dalam menentukan kualitas masa depan anak-anak Indonesia.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan bahwa Program MBG bukan hanya soal distribusi makanan bergizi, tetapi juga tentang kesadaran pola makan sehat di lingkungan keluarga.

“BGN tidak bisa bekerja sendiri.

Orang tua harus menjadi penjaga gerbang pertama dalam membentuk pola hidup sehat anak. Kesehatan generasi mendatang ditentukan oleh pilihan kita hari ini,” ujar Charles Honoris.

Ia menambahkan bahwa lembaga gizi nasional perlu menjadi benteng utama dalam menghadapi tren makanan ultra-proses yang semakin marak.

“Pola konsumsi yang salah dapat berdampak panjang. Karena itu, edukasi gizi adalah fondasi utama dari program ini,” imbuhnya.