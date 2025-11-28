Pansus TRAP Minta Kejari Klungkung Buru Otak Proyek Lift Kaca Pantai Kelingking

bali.jpnn.com, DENPASAR - Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali makin galak menyikapi pelanggaran proyek lift kaca di tebing Pantai Kelingking, Nusa Penida, Klungkung.

Pansus TRAP minta Kejari Klungkung memburu oknum di balik proyek tersebut.

Permintaan itu untuk merespons persepsi yang salah dari masyarakat perihal pemberian izin pembangunan lift kaca oleh pemerintah.

Baca Juga: Koster Buka Opsi Lelang Pembongkaran Proyek Lift Kaca Pantai Kelingking

Muncul persepsi keliru dari masyarakat yang menduga Pemprov Bali bagian dari kasus ini.

Padahal Gubernur Bali Wayan Koster dan Pansus TRAP DPRD Bali yang mendorong penghentian dan pembongkaran.

Oleh karena itu, Pansus TRAP mengajak masyarakat bersama-sama mendorong Kejari Klungkung mengungkap kasus lift kaca bodong.

“Kami mendesak penegak hukum agar mengusut tuntas kasus in, siapa sebenarnya yang menikmati permainan ini.

Kami bahkan berharap investor berani terbuka, siapa yang ikut bermain sampai berani membangun lift kaca secara bodong,” kata Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha dilansir dari Antara.