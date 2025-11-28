JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Bali Tancap Gas Digitalisasi & Zero Blank Spot, Satu Pulau Segera Terpasang CCTV

Bali Tancap Gas Digitalisasi & Zero Blank Spot, Satu Pulau Segera Terpasang CCTV

Jumat, 28 November 2025 – 11:07 WIB
Bali Tancap Gas Digitalisasi & Zero Blank Spot, Satu Pulau Segera Terpasang CCTV - JPNN.com Bali
Tampak depan menara pemancar jaringan televisi digital Turyapada Tower. Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemprov Bali terus memperkuat upaya transformasi digital daerah.

Kamis (27/11), Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi Direksi PT Telkom Indonesia di Jayasabha, Denpasar.

Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk mendorong kolaborasi dalam penguatan konektivitas, keamanan informasi, hingga pengembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan alias artificial Intelligence (AI).

Baca Juga:

Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom Indonesia, Veranita Yosephine Sinaga, menyampaikan komitmen Telkom untuk bersinergi dengan Pemprov Bali dalam berbagai program digitalisasi.

“Kami siap bersinergi dengan Pemerintah Bali.

Telkom terus mengembangkan konektivitas, teknologi, hingga platform digital berbasis AI.

Baca Juga:

Kami investasi besar dalam talenta dan teknologi, dan memerlukan inisiatif dari pemerintah untuk menguatkan ekosistem ini. Kami akan mendukung penuh,” ujar Veranita Sinaga.

Telkom menegaskan dukungan untuk berbagai proyek strategis Pemprov Bali, termasuk Turyapada Tower, yang dianggapnya sebagai infrastruktur komunikasi satu-satunya di dunia yang berdiri pada ketinggian dengan panorama alam yang luar biasa.

Telkom menegaskan dukungan untuk berbagai proyek strategis Pemprov Bali, termasuk Turyapada Tower, yang dianggapnya sebagai infrastruktur komunikasi
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bali pemprov bali Koster Telkom Turyapada Tower Artificial Intelligence CCTV digitalisasi Zero Blank Spot

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tok, Tim Receveur Kartu Merah, Komdis PSSI Denda Bhayangkara FC Rp 70 Juta - JPNN.com Bali

    Tok, Tim Receveur Kartu Merah, Komdis PSSI Denda Bhayangkara FC Rp 70 Juta

  2. Bukan Market Value, Ini Rahasia Borneo FC tak Kunjung Kalah di Super League - JPNN.com Bali

    Bukan Market Value, Ini Rahasia Borneo FC tak Kunjung Kalah di Super League

  3. Indra Sjafri Rilis 23 Pemain SEA Games 2025, 3 Pemain Bali United Skuad - JPNN.com Bali

    Indra Sjafri Rilis 23 Pemain SEA Games 2025, 3 Pemain Bali United Skuad

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU