Bali Tancap Gas Digitalisasi & Zero Blank Spot, Satu Pulau Segera Terpasang CCTV

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemprov Bali terus memperkuat upaya transformasi digital daerah.

Kamis (27/11), Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi Direksi PT Telkom Indonesia di Jayasabha, Denpasar.

Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk mendorong kolaborasi dalam penguatan konektivitas, keamanan informasi, hingga pengembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan alias artificial Intelligence (AI).

Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom Indonesia, Veranita Yosephine Sinaga, menyampaikan komitmen Telkom untuk bersinergi dengan Pemprov Bali dalam berbagai program digitalisasi.

“Kami siap bersinergi dengan Pemerintah Bali.

Telkom terus mengembangkan konektivitas, teknologi, hingga platform digital berbasis AI.

Kami investasi besar dalam talenta dan teknologi, dan memerlukan inisiatif dari pemerintah untuk menguatkan ekosistem ini. Kami akan mendukung penuh,” ujar Veranita Sinaga.

Telkom menegaskan dukungan untuk berbagai proyek strategis Pemprov Bali, termasuk Turyapada Tower, yang dianggapnya sebagai infrastruktur komunikasi satu-satunya di dunia yang berdiri pada ketinggian dengan panorama alam yang luar biasa.