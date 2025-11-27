Warga Peguyangan Denpasar Antusias Sambut Program MBG, Edukasi Gizi Sehat

bali.jpnn.com, DENPASAR - DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) terus meningkatkan kualitas gizi masyarakat dengan menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program MBG merupakan terobosan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan penguatan gizi yang merata.

Sosialisasi dengan mengangkat tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia ini digelar di wantilan Desa Adat Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar, Bali.

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris yang hadir secara daring.

Kegiatan ini juga dihadiri Administrator Kesehatan Ahli Muda Gede Krisna Udiana, perwakilan Promosi & Edukasi Gizi Badan Gizi Nasional (BGN) Ade Tias Maulana serta ratusan warga setempat.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris yang hadir melalui video zoom menegaskan bahwa kehadiran BGN sebagai pelaksana teknis harus menjadi motor edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya konsumsi makanan sehat.

“Program MBG bukan hanya soal menyediakan makanan, tetapi membangun kebiasaan makan sehat bagi generasi muda.

Langkah-langkah kecil hari ini akan menentukan masa depan bangsa,” ujar Charles Honoris.