JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Warga Peguyangan Denpasar Antusias Sambut Program MBG, Edukasi Gizi Sehat

Warga Peguyangan Denpasar Antusias Sambut Program MBG, Edukasi Gizi Sehat

Kamis, 27 November 2025 – 19:07 WIB
Warga Peguyangan Denpasar Antusias Sambut Program MBG, Edukasi Gizi Sehat - JPNN.com Bali
Suasana sosialisasi program MBG di wantilan Desa Adat Penguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar, Bali. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) terus meningkatkan kualitas gizi masyarakat dengan menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program MBG merupakan terobosan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan penguatan gizi yang merata.

Sosialisasi dengan mengangkat tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia ini digelar di wantilan Desa Adat Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar, Bali.

Baca Juga:

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris yang hadir secara daring.

Kegiatan ini juga dihadiri Administrator Kesehatan Ahli Muda Gede Krisna Udiana, perwakilan Promosi & Edukasi Gizi Badan Gizi Nasional (BGN) Ade Tias Maulana serta ratusan warga setempat.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris yang hadir melalui video zoom menegaskan bahwa kehadiran BGN sebagai pelaksana teknis harus menjadi motor edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya konsumsi makanan sehat.

Baca Juga:

“Program MBG bukan hanya soal menyediakan makanan, tetapi membangun kebiasaan makan sehat bagi generasi muda.

Langkah-langkah kecil hari ini akan menentukan masa depan bangsa,” ujar Charles Honoris.

DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) terus meningkatkan kualitas gizi masyarakat dengan menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   MBG Makan Bergizi Gratis Program MBG Peguyangan Denpasar Edukasi Gizi Sehat DPR RI BGN Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Pelatih Super League Bertumbangan, Suporter Kecewa, Johnny Jansen Dalam Bahaya - JPNN.com Bali

    Pelatih Super League Bertumbangan, Suporter Kecewa, Johnny Jansen Dalam Bahaya

  2. Johnny Jansen Sadar Borneo FC Lawan Berat, Ini Masalah Besar Bali United - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Sadar Borneo FC Lawan Berat, Ini Masalah Besar Bali United

  3. Borneo FC vs Bali United: Fabio Lefundes Sentil Aksi Marah di Ruang Ganti - JPNN.com Bali

    Borneo FC vs Bali United: Fabio Lefundes Sentil Aksi Marah di Ruang Ganti

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU