Sosialisasi MBG Menyasar Tabanan, Perang Melawan Stunting & Penyakit tak Menular

bali.jpnn.com, TABANAN - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus disosialisasikan sebagai salah satu upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah dan kelompok rentan.

Sosialisasi program MBG menjadi langkah awal pemerintah untuk memberi pemahaman ke masyarakat mengenai pentingnya menerapkan pola makan hidup sehat sejak dini.

DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi program MBG di Gedung Kesenian I Ketut Maria, Tabanan, Bali.

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dan dihadiri anggota DPRD Tabanan Ni Made Rahayuni, serta perwakilan Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Rieska Fajarmawati.

Dalam sambutannya melalui video daring, Charles Honoris menegaskan bahwa BGN tidak hanya menjadi regulator, tetapi harus hadir sebagai motor edukasi gizi nasional.

Ia menyampaikan bahwa lonjakan penyakit tidak menular seperti kanker, stroke, dan gagal ginjal tidak bisa dilepaskan dari pola konsumsi berlebih terhadap gula, garam, dan lemak.

Oleh karena itu, ia mengajak para orang tua untuk lebih aktif mendampingi anak dalam memilih makanan bergizi.

“Pendidikan gizi harus dimulai dari keluarga. Langkah kecil hari ini akan menentukan masa depan bangsa.