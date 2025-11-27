JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Aktivis & KPA Bali Sorot Bank Tanah, Picu Kapitalisme & Alih Fungsi Lahan

Aktivis & KPA Bali Sorot Bank Tanah, Picu Kapitalisme & Alih Fungsi Lahan

Kamis, 27 November 2025 – 06:50 WIB
Aktivis & KPA Bali Sorot Bank Tanah, Picu Kapitalisme & Alih Fungsi Lahan - JPNN.com Bali
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Made Supartha mengupas pelanggaran tata ruang di wilayah Bali saat diskusi di Kubu Kopi, Denpasar, kemarin (26/11). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Isu alih fungsi lahan yang masif dan potensi bahaya dari kewenangan absolut Bank Tanah menjadi topik panas dalam diskusi publik di Kubu Kopi, Denpasar, Bali, kemarin (26/11).

Aktivis 98 Agus Samijaya menyuarakan keprihatinan alih fungsi lahan pertanian di Bali yang mencapai 100-700 hektare per tahun, dengan sektor pariwisata menyedot 400 hektare per tahun.

Fenomena ini diperparah dengan hadirnya investasi asing melalui Consultative Group on Indonesia (CGI) yang melibatkan Asian Development Bank (ADB) terutama setelah pemberlakuan UU Cipta Kerja.

Baca Juga:

"Bank Tanah memiliki kewenangan absolut dalam pengadaan, pemanfaatan, dan distribusi tanah.

Ini mendorong komersialisasi dan kapitalisme tanah.

Ada 8 pasal yang memberi Bank Tanah kewenangan untuk berdiskusi dengan korporasi tanpa aturan jelas, bisa memicu konflik tanah," kata Agus Samijaya.

Baca Juga:

Advokat yang baru meraih gelar doktor ini pun menolak keberadaan Bank Tanah karena dinilai lebih menguntungkan investasi daripada kesejahteraan rakyat.

Ia pun mengusulkan rekonstruksi Bank Tanah agar lebih pro-rakyat dan tidak sentralistik.

Bank Tanah memiliki kewenangan absolut dalam pengadaan, pemanfaatan, dan distribusi tanah. Ini mendorong komersialisasi dan kapitalisme tanah.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Pansus TRAP Pansus TRAP DPRD Bali KPA Bali Bank Tanah alih fungsi lahan Kapitalisme Tanah aktivis Pantai Kelingking Tanah Adat

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Borneo FC vs Bali United: Fabio Lefundes Sentil Aksi Marah di Ruang Ganti - JPNN.com Bali

    Borneo FC vs Bali United: Fabio Lefundes Sentil Aksi Marah di Ruang Ganti

  2. Head to Head Borneo FC vs Bali United: Hampir Pasti Tuan Rumah Menang - JPNN.com Bali

    Head to Head Borneo FC vs Bali United: Hampir Pasti Tuan Rumah Menang

  3. Eks Kiper Bali United Made Kaicen Tembus PFL, Debut Impresif di Aguilas Umak FC - JPNN.com Bali

    Eks Kiper Bali United Made Kaicen Tembus PFL, Debut Impresif di Aguilas Umak FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU