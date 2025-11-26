Fortinet dan Telkom Bersinergi Memperkuat Keamanan Siber & Infrastruktur Digital

bali.jpnn.com, BANDUNG - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan terkemuka dalam solusi keamanan siber dan jaringan Fortinet, Inc. (Fortinet).

Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam membangun kolaborasi untuk peningkatan infrastruktur digital, kemampuan SD-WAN, dan ketahanan keamanan siber.

Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan oleh Direktur Strategic Business Development & Portfolio Seno Soemadji dan Senior Vice President Legal & Compliance International Fortinet Thomas Schmidt, Senin (17/11) lalu.

Acara seremoni penandatanganan MoU ini dihadiri oleh VP Global Strategic Partnership & Synergy Arfianto Ramadhian dan Director Fortinet Indonesia Edwin Lim, Selasa (25/11).

Inisiatif ini merupakan langkah penting bagi kedua perusahaan dalam memperluas kolaborasi pada bidang telekomunikasi, layanan digital, serta pengembangan solusi teknologi informasi dan komunikasi.

Inovasi ini sejalan dengan upaya percepatan transformasi digital Indonesia, khususnya dalam penguatan keamanan siber dan pemanfaatan teknologi Al.

Fortinet akan memberikan dukungan transformasi digital kepada Telkom dengan menyediakan solusi dan inovasi keamanan siber yang terintegrasi di bidang loT, cloud, dan infrastruktur digital.

Kolaborasi antara layanan digital milik Telkom serta portofolio luas Fortinet, seperti next-generation firewalls, SASE, switches, dan access points dapat menghadirkan solusi yang skalabel, aman, dan market-ready bagi berbagai sektor, seperti sektor pemerintah, layanan keuangan, telekomunikasi, dan korporasi.