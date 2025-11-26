JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kemenkeu Buka Suara Soal Pajak, Siap Tabayyun dengan MUI

Kemenkeu Buka Suara Soal Pajak, Siap Tabayyun dengan MUI

Rabu, 26 November 2025 – 22:18 WIB
Kemenkeu Buka Suara Soal Pajak, Siap Tabayyun dengan MUI - JPNN.com Bali
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto (tengah) menyampaikan pemaparan dalam Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2025 di Denpasar, Bali, Selasa (25/11/2025). Foto: ANTARA/Uyu Septiyati Liman.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto berencana melakukan tabayyun (klarifikasi) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurut Bimo, tabayyun ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait kesesuaian regulasi perpajakan dengan prinsip keadilan.

“Pada prinsipnya, teman-teman anggota Komisi Fatwa MUI memahami terjemahan dari undang-undang yang kami jelaskan.

Baca Juga:

Mereka lebih ke arah bagaimana umat Islam ini bisa lebih memahami konteks dari sisi kesepakatan para ulama. Nah, setelah ini kami juga akan tabayyun,” ujar Bimo Wijayanto di Denpasar, Bali.

Sebelumnya, Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh dalam Munas XI MUI, di Jakarta, Minggu (23/11), mengatakan objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang dapat digunakan untuk produktivitas dan/atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier.

Jadi, pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako dan rumah serta bumi yang dihuni, tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak.

Baca Juga:

Menurut Asrorun Niam, pada hakikatnya, pajak hanya dikenakan kepada warga negara yang memiliki kemampuan secara finansial.

“Kalau analog dengan kewajiban zakat, kemampuan finansial itu secara syariat minimal setara dengan nisab zakat mal yaitu 85 gram emas. Ini bisa jadi batas PTKP,” kata Asrorun Niam Sholeh dilansir dari Antara.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto berencana melakukan tabayyun (klarifikasi) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait polemik pajak
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kementerian Keuangan Kemenkeu Ditjen Pajak MUI Tabayyun Dirjen Pajak Bimo Wijayanto pajak

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Borneo FC vs Bali United: Fabio Lefundes Sentil Aksi Marah di Ruang Ganti - JPNN.com Bali

    Borneo FC vs Bali United: Fabio Lefundes Sentil Aksi Marah di Ruang Ganti

  2. Head to Head Borneo FC vs Bali United: Hampir Pasti Tuan Rumah Menang - JPNN.com Bali

    Head to Head Borneo FC vs Bali United: Hampir Pasti Tuan Rumah Menang

  3. Eks Kiper Bali United Made Kaicen Tembus PFL, Debut Impresif di Aguilas Umak FC - JPNN.com Bali

    Eks Kiper Bali United Made Kaicen Tembus PFL, Debut Impresif di Aguilas Umak FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU