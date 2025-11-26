Buleleng Jadi Titik Fokus Sosialisasi MBG, Sehat Terjaga dan Ekonomi Lokal Bergerak

JPNN.com

Rabu, 26 November 2025 – 19:41 WIB
DPR RI bersama BGN terus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan melakukan kegiatan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Buleleng. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, BULELENG - DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) terus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan melakukan kegiatan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Buleleng menjadi salah satu titik sasaran sosialisasi program MBG ini.

Sosialisasi program MBG menjadi ruang penting untuk memperkenalkan konsep dasar program, memperkuat literasi gizi masyarakat, serta memastikan seluruh elemen memahami arah kebijakan yang tengah didorong pemerintah.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, menyampaikan bahwa Program MBG merupakan langkah strategis yang disiapkan pemerintah untuk menciptakan generasi yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

“Program ini bukan hanya tentang penyediaan makanan, tetapi tentang memastikan setiap anak dan kelompok prioritas mendapatkan dukungan gizi yang layak.

Kami ingin masyarakat memahami bahwa upaya ini adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup bangsa, dan sosialisasi seperti ini penting agar informasi yang diterima benar-benar utuh dan dapat dipahami dengan jelas,” kata Charles Honoris.

Ketua Regional BGN Provinsi Bali, Risca Christina, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan program berjalan optimal.

Ia menegaskan bahwa MBG tidak bisa berdiri sendiri tanpa keterlibatan aktif orang tua, lembaga pendidikan, serta komunitas lokal.

