Program MBG di Buleleng Dorong Kualitas Gizi dan Kemandirian Masyarakat

Rabu, 26 November 2025 – 15:31 WIB
Sosialisasi program MBG kali ini bertempat di GBI ROCK Tabanan, Jl. Dr. Ir. Soekarno, Banjar Anyar, pada Minggu (23/11). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, TABANAN - Kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas terdepan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program strategis nasional ini menjadi salah satu terobosan pemerintah dalam memastikan layanan gizi yang lebih merata, sekaligus membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya konsumsi pangan bergizi di seluruh lapisan masyarakat.

Sosialisasi program MBG kali ini bertempat di GBI ROCK Tabanan, Jl. Dr. Ir. Soekarno, Banjar Anyar, pada Minggu (23/11).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, Ketua Regional BGN Bali, Risca Cristina, anggota DPRD Tabanan, serta ratusan peserta yang merupakan warga setempat.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris menegaskan bahwa pemenuhan gizi tidak boleh berhenti pada regulasi.

Edukasi gizi yang berkelanjutan perlu menjadi gerakan bersama yang menyentuh seluruh keluarga, terutama para orang tua sebagai pihak terdekat yang menentukan pola konsumsi anak.

“Pola makan sehat menjadi fondasi penting untuk mencegah berbagai penyakit dan membentuk generasi muda yang mampu bersaing di masa depan.

Pemerintah juga memastikan bahwa penguatan lembaga serta peningkatan kapasitas tenaga yang terlibat dalam program menjadi perhatian utama agar implementasi MBG berjalan maksimal di daerah,” papar Charles Honoris.

Ketua Regional BGN Bali, Risca Cristina, menegaskan bahwa MBG bukan hanya program pangan, tetapi juga pendorong ekonomi lokal.
