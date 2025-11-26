JPNN.com

Rabu, 26 November 2025 – 08:04 WIB
Pengguna Jalan Abiantuwung Protes, Licin & Membahayakan, Wabup Dirga Turun Tangan - JPNN.com Bali
Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga meninjau Jembatan Tukad Yeh Ge dan Tukad Yeh Sungi di Jalan Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali, Selasa kemarin (25/11). Foto: ANTARA/HO-Humas Pemkab Tabanan

bali.jpnn.com, TABANAN - Pengguna jalan yang menghubungkan jalur Denpasar – Gilimanuk di wilayah Tabanan, Bali, protes.

Pengguna jalan yang biasa melintas di Jalan Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Tabanan, resah karena kondisi lalu lintas di kawasan tersebut licin dan membahayakan.

Protes itu direspons Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga.

Orang nomor dua di Pemkab Tabanan itu memutuskan meninjau Jembatan Tukad Yeh Ge dan Tukad Yeh Sungi di Jalan Abiantuwung, Kediri.

"Peninjauan ini dilakukan sebagai respons atas laporan warga terkait besi saluran pembuangan air di area jembatan yang licin dan berpotensi menimbulkan kecelakaan bagi pengguna jalan," kata Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga dilansir dari Antara.

Wabup Tabanan I Made Dirga menjelaskan pemeriksaan difokuskan pada kondisi fisik jembatan dan jalan di sekitarnya, termasuk titik-titik yang menunjukkan tanda kerusakan.

Wabup Diarga memastikan pemerintah daerah berupaya agar setiap aduan yang masuk segera ditindaklanjuti dengan tindakan nyata di lapangan.

“Tinjauan di Abiantuwung menjadi salah satu bukti konkret bahwa aspirasi masyarakat mendapat perhatian serius dari jajaran Pemkab Tabanan," imbuhnya.

