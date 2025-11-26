JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Bali Darurat Sawah Produktif, Menteri ATR/BPN: Stop Alih Fungsi Lahan

Bali Darurat Sawah Produktif, Menteri ATR/BPN: Stop Alih Fungsi Lahan

Rabu, 26 November 2025 – 06:34 WIB
Bali Darurat Sawah Produktif, Menteri ATR/BPN: Stop Alih Fungsi Lahan - JPNN.com Bali
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengingatkan kepala daerah di Bali untuk menjaga lahan baku sawah buntut tingginya alih fungsi lahan. Ilustrasi sawah di kawasan DTW Jatiluwih. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dijadwalkan bertemu Gubernur Wayan Koster, wali kota dan bupati se-Bali, Rabu hari ini (26/11).

Nusron Wahid berjanji mengingatkan Pemprov Bali soal lahan pangan dan pertanian berkelanjutan (LP2B) yang masih di bawah total lahan baku sawah (LBS).

“Saya akan menekankan masalah ini,” ujar Nusron Wahid dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Nusron Wahid mengatakan saat ini sudah tidak boleh ada lagi alih fungsi lahan.

Pemerintah melakukan moratorium pada alih fungsi lahan pertanian aktif terutama yang termasuk kawasan LP2B.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, target LP2B atau sawah-sawah yang selamanya mutlak menjadi sawah harus setidaknya 87 persen dari total lahan baku sawah.

Baca Juga:

Kondisi ini berbanding terbalik di Bali.

“Untuk Bali, lahan pangan dan pertanian berkelanjutan atau sawah mutlak hanya di angka 62 persen dari total lahan baku sawah,” kata Nusron Wahid.

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025, target LP2B atau sawah-sawah yang selamanya mutlak menjadi sawah setidaknya 87 persen dari total lahan baku sawah
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bali Lahan Baku Sawah sawah alih fungsi lahan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Koster gubernur koster lahan pertanian

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Eks Kiper Bali United Made Kaicen Tembus PFL, Debut Impresif di Aguilas Umak FC - JPNN.com Bali

    Eks Kiper Bali United Made Kaicen Tembus PFL, Debut Impresif di Aguilas Umak FC

  2. Bali United Frustasi tak Kunjung Menang, Rahmat Arjuna Sorot Finishing Tim - JPNN.com Bali

    Bali United Frustasi tak Kunjung Menang, Rahmat Arjuna Sorot Finishing Tim

  3. Borneo FC Siap Ukir Sejarah Lagi, Bali United Jadi Korban Baru? - JPNN.com Bali

    Borneo FC Siap Ukir Sejarah Lagi, Bali United Jadi Korban Baru?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU