Libur Nataru 2026: ASDP Siapkan Tiga Skenario Penyeberangan di Selat Bali

Selasa, 25 November 2025 – 19:22 WIB
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang menyiapkan 54 kapal feri selama libur Nataru 2026 untuk lalu lintas penyeberangan di Selat Bali. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, GILIMANUK - Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) sudah dekat.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mulai menyiapkan skenario menyambut libur Nataru 2026.

ASDP mempersiapkan tiga skenario operasi kapal feri penyeberangan lintas Ketapang-Gilimanuk selama libur panjang nanti.

Skenario itu berlangsung saat arus lalu lintas di Selat Bali yang menghubungkan Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana – Ketapang, Banyuwangi, mulai naik.

"Tiga skenario itu, yakni normal, padat, dan sangat padat," ujar General Manajer ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang Ardhi Ekapaty dilansir dari Antara.

ASDP menyiapkan 54 kapal feri selama libur Nataru 2026.

Ardhi Ekapaty mengatakan pada situasi normal sebanyak 28 kapal feri beroperasi dengan 224 trip per hari.

Pada situasi padat ada sebanyak 30 kapal dengan 240 trip dan ketika kondisi sangat padat sebanyak 32 kapal dioperasikan dengan kapasitas 14.864 kendaraan.

