Telkom Salurkan 111.500 GB Kuota Internet, Memperluas Akses Digital di Wilayah 3T

Selasa, 25 November 2025 – 18:48 WIB
Penyerahan Bantuan 111.500 GB kuota internet Telkomsel kepada perwakilan SMP Susila Koting. Foto: Telkom for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menyalurkan 111.500 GB kuota internet Telkomsel bagi sekolah-sekolah di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Penyaluran ini menegaskan komitmen perusahaan mendukung pembangunan inklusif dan kedaulatan digital nasional.

Penyaluran ini merupakan realisasi dari inisiatif keberlanjutan Digiland Run 2025 yang diikuti oleh 12.500 pelari.

Setiap kilometer yang mereka tempuh setara dengan 1 GB kuota internet untuk mendukung pembelajaran digital dan jarak jauh.

Kuota tersebut telah disalurkan kepada 21 sekolah yang berlokasi di area 3T di seluruh wilayah Indonesia guna mendukung proses pembelajaran siswa.

Selain kuota, dukungan juga dilengkapi dengan perangkat PC dan layanan IndiHome selama satu tahun untuk memastikan siswa dan tenaga pendidik mendapatkan akses digital yang lebih optimal.

Penyaluran program ini terlaksana melalui kolaborasi antara Telkom dan Telkomsel sekaligus merupakan bentuk tanggung jawab sosial TelkomGroup.

“Realisasi penyaluran 111.500 GB kuota dari event Digiland Run 2025 merupakan bentuk nyata komitmen Telkom dalam memajukan pendidikan digital di wilayah 3T.

