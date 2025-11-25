Program MBG Hadir di Tejakula Buleleng, DPR RI: Kunci Cetak Generasi Emas 2045

bali.jpnn.com, BULELENG - Kabar menggembirakan datang dari Desa Tejakula, Buleleng yang mendapatkan pembekalan asupan gizi dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sosialisasi yang dilakukan DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) ini menekankan pentingnya asupan gizi sejak dini untuk tumbuh kembang yang optimal.

Sosialisasi program MBG ini bertempat di Aula Kantor Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.

Acara sosialisasi ini dibuka oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, Kabid Yankes Dinkes Buleleng Dewa Putu Merta Suteja, serta Analis Madya Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Alwin Supriyadi.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris yang hadir melalui video daring menegaskan bahwa BGN tidak hanya bertugas sebagai regulator, tetapi harus menjadi motor edukasi gizi nasional dan garda terdepan dalam melindungi generasi muda.

Ia mengingatkan bahwa tingginya konsumsi makanan ultra-proses dan pola makan tinggi gula, garam, serta lemak berlebih berpotensi meningkatkan kejadian penyakit tidak menular.

Oleh karena itu, peran orang tua menjadi sangat strategis.

“Langkah-langkah kecil hari ini akan menentukan masa depan bangsa.