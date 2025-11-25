Pesawat N219 Produk PT DI Siap Masuk Pasar Komersial, Bali Pusat Pengembangan

JPNN.com

Selasa, 25 November 2025 – 16:21 WIB
PT Dirgantara Indonesia saat mengenalkan N219 untuk membangun ekosistem dirgantara di Bali Utara ke Bappenas dan Pemprov Bali. Pesawat N219 dirancang masuk pasar komersial untuk penumpang maupun kargo. Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari/aa.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kabar baru datang dari BUMN kedirgantaraan PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

PT DI tengah menyiapkan N219 menjadi pesawat komersial untuk membawa penumpang atau kargo.

Direktur Utama PT DI Gita Amperiawan di Badung, Bali, mengatakan, saat ini pihaknya dalam proses pembentukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

Mereka akan melaksanakan peran sebagai Aircraft Maintenance Training Organization (AMTO) yang mensertifikasi SDM lokal, guna mendukung pengoperasian N219.

“Kami akan masuk (pasar pesawat) komersial, baik untuk penghubung di provinsi maupun untuk bisnis.

N219 bisa digunakan untuk penumpang atau kargo.

Sekarang kami sedang menunggu, masih dikerjakan di Kepulauan Riau setelah itu tinggal masuk,” kata Gita Amperiawan dilansir dari Antara.

Menurut Gita Amperiawan, tantangan terbesarnya adalah membangun kepercayaan bahwa Indonesia ini mampu.

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) tengah menyiapkan N219 menjadi pesawat komersial untuk membawa penumpang atau kargo.
