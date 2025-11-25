DPR RI & BGN Sosialisasi MBG di Buleleng, Tekan Stunting & Lawan Makanan Ultra-Proses

bali.jpnn.com, BULELENG - Pemerintah terus memperkuat sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Sosialisasi yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN) kali ini berlangsung di aula Banjar Anyar, Banjar Bali, Kecamatan Buleleng.

Sosialisasi yang berlangsung Jumat (21/11) lalu mengangkat tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia menghadirkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, Kabid Yankes Dinkes Buleleng Dewa Putu Merta Suteja, serta Analis Madya Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Alwin Supriyadi.

Charles Honoris menegaskan bahwa BGN memiliki peran sentral dalam mengawal kualitas gizi nasional. Ia menekankan bahwa lembaga tersebut tidak hanya bertugas sebagai regulator, tetapi juga sebagai motor edukasi bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan gizi modern.

“BGN harus menjadi garda terdepan dalam melindungi generasi muda dari ancaman makanan ultra-proses.

Penyakit tidak menular seperti kanker, stroke, dan gagal ginjal meningkat seiring konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih.

Orang tua harus mampu membimbing anak-anak memilih makanan sehat sesuai standar WHO,” ujar Charles Honoris.

Charles Honoris menambahkan bahwa DPR berkomitmen memastikan kebijakan gizi tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan berjalan efektif di lapangan.