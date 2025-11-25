DPR RI & BGN Sosialisasi MBG di Buleleng, Tekan Stunting & Lawan Makanan Ultra-Proses

JPNN.com

Selasa, 25 November 2025 – 09:29 WIB
DPR RI dan Badan Gizi Nasional menggelar sosialisasi program MBG di aula Banjar Anyar, Banjar Bali, Kecamatan Buleleng. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, BULELENG - Pemerintah terus memperkuat sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Sosialisasi yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN) kali ini berlangsung di aula Banjar Anyar, Banjar Bali, Kecamatan Buleleng.

Sosialisasi yang berlangsung Jumat (21/11) lalu mengangkat tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia menghadirkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, Kabid Yankes Dinkes Buleleng Dewa Putu Merta Suteja, serta Analis Madya Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Alwin Supriyadi.

Baca Juga:

Charles Honoris menegaskan bahwa BGN memiliki peran sentral dalam mengawal kualitas gizi nasional. Ia menekankan bahwa lembaga tersebut tidak hanya bertugas sebagai regulator, tetapi juga sebagai motor edukasi bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan gizi modern.

BGN harus menjadi garda terdepan dalam melindungi generasi muda dari ancaman makanan ultra-proses.

Penyakit tidak menular seperti kanker, stroke, dan gagal ginjal meningkat seiring konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih.

Baca Juga:

Orang tua harus mampu membimbing anak-anak memilih makanan sehat sesuai standar WHO,” ujar Charles Honoris.

Charles Honoris menambahkan bahwa DPR berkomitmen memastikan kebijakan gizi tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan berjalan efektif di lapangan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan bahwa BGN memiliki peran sentral dalam mengawal kualitas gizi nasional.
TAGS   DPR RI Badan Gizi Nasional BGN MBG Buleleng Bali Makan Bergizi Gratis stunting Makanan Ultra-Proses

