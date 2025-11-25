JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Mendagri Tito Desak Pemkot Denpasar Jelaskan BPHTB & PBG Nol Persen, Penting

Mendagri Tito Desak Pemkot Denpasar Jelaskan BPHTB & PBG Nol Persen, Penting

Selasa, 25 November 2025 – 09:10 WIB
Mendagri Tito Desak Pemkot Denpasar Jelaskan BPHTB & PBG Nol Persen, Penting - JPNN.com Bali
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kemeja putih) meninjau MPP Kota Denpasar. Foto: ANTARA/HO-Kemendagri

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian minta PemKot Denpasar menyosialisasikan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Mohonlah untuk PBG nol persen bagi MBR, BPHTB nol persen, PPN nol persen khusus MBR disosialisasikan.

Mohon masyarakat diberi penjelasan definisi MBR, supaya mereka bisa tahu ada kemudahan itu,” kata Tito Karnavian dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Mendagri menilai masih banyak warga yang belum mengetahui kebijakan tersebut, termasuk memahami kriteria MBR.

Menurut Tito Karnavian, ada dua program. Program pertama untuk program pembangunan (rumah), sedang program kedua untuk renovasi rumah.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan langkah sosialisasi ini perlu dilakukan agar kebijakan tersebut semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga:

Mendagri meninjau layanan MPP Kota Denpasar bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari kemarin.

Mantan Kapolri ini menjelaskan, pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah kemudahan bagi masyarakat, khususnya MBR, untuk memiliki rumah melalui Program Tiga Juta Rumah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian minta PemKot Denpasar menyosialisasikan kebijakan pembebasan BPHTB dan retribusi PBG kepada MBR
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   mendagri tito karnavian pemkot denpasar BPHTB PBG masyarakat berpenghasilan rendah MBR MPP Denpasar PPN Nol Persen Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Borneo FC Siap Ukir Sejarah Lagi, Bali United Jadi Korban Baru? - JPNN.com Bali

    Borneo FC Siap Ukir Sejarah Lagi, Bali United Jadi Korban Baru?

  2. Sho Yamamoto Puas Persis Solo Clean Sheet dan Curi Poin dari Bali United - JPNN.com Bali

    Sho Yamamoto Puas Persis Solo Clean Sheet dan Curi Poin dari Bali United

  3. Tithan Suryata Puji Aksi Cemerlang Kiper M Riyandi, Curi Poin dari Bali United - JPNN.com Bali

    Tithan Suryata Puji Aksi Cemerlang Kiper M Riyandi, Curi Poin dari Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU