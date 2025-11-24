Koster Buka Opsi Lelang Pembongkaran Proyek Lift Kaca Pantai Kelingking

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster membuka opsi pelelangan proyek pembongkaran lift kaca (glass viewing platform) di tebing Pantai Kelingking, Nusa Penida, Klungkung, jika investor yang membangun tak mematuhi batas waktu pembongkaran yang diperintahkan.

Koster merespons hal tersebut setelah mendapat pertanyaan soal keperluan anggaran pembongkaran seandainya PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group tak mematuhi keputusan.

“Belum tentu perlu anggaran, bisa dilelang, kalau lelang, jadi tidak pakai duit,” kata Gubernur Wayan Koster dilansir dari Antara.

Opsi lelang ini berangkat dari keputusan Gubernur Bali bersama Bupati Klungkung untuk menghentikan pembangunan lift kaca di tebing Pantai Kelingking, Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, karena investor dipastikan bersalah atas lima pelanggaran berat.

Pemprov Bali meminta PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group melakukan pembongkaran secara mandiri dalam waktu paling lama enam bulan.

Investor juga diminta melakukan pemulihan fungsi ruang setelah pembongkaran dalam waktu paling lama tiga bulan.

Jika perintah tersebut tak dilaksanakan, Gubernur Bali mengaku tak segan-segan pembongkaran diambil alih pemerintah daerah.

Opsi pelelangan dipilih untuk menekan anggaran daerah demi membongkar bangunan yang dibiayai investor sebesar Rp 200 miliar itu.