JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Senin (24/11): Baik untuk Melas Rare & Nelusuk Diisi Tali Pengikat

Kalender Bali Senin (24/11): Baik untuk Melas Rare & Nelusuk Diisi Tali Pengikat

Senin, 24 November 2025 – 05:20 WIB
Kalender Bali Senin (24/11): Baik untuk Melas Rare & Nelusuk Diisi Tali Pengikat - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Senin 24 November 2025 bertepatan dengan Soma Kliwon Kuningan. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Senin hari ini (24/11) berdasarkan kalender Bali masuk Soma Kliwon Kuningan.

Hari ini bertepatan dengan Pemacekan Agung.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Baca Juga:

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Baca Juga:

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Kalender Bali Senin 24 November 2025 bertepatan dengan Soma Kliwon Kuningan: Hari baik untuk melas rare dan nelusuk diisi tali pengikat
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Baik untuk Melas Rare Hari Baik Nelusuk Kalender Bali Senin 24 November 2025 Soma Kliwon Kuningan Ala Ayuning Dewasa Ayu Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali pemacekan agung

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Percuma Bali United Unggul Statistik, tetapi Gagal Menang, Lihat Ini - JPNN.com Bali

    Percuma Bali United Unggul Statistik, tetapi Gagal Menang, Lihat Ini

  2. Bali United Melempem, Gagal Bungkam Persis di Stadion Dipta, Cek Klasemen - JPNN.com Bali

    Bali United Melempem, Gagal Bungkam Persis di Stadion Dipta, Cek Klasemen

  3. Bali United vs Persis: Mike Houptmeijer Senggol Duo Jepang, Trauma Laga di Solo - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persis: Mike Houptmeijer Senggol Duo Jepang, Trauma Laga di Solo

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU