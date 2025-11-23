BI Tanam 1.000 Mangrove di Teluk Benoa, Kompensasi 126 Ton Emisi Acara KKI 2025

bali.jpnn.com, DENPASAR - Upaya konservasi di kawasan Maritim Teluk Benoa, Denpasar, Bali, terus berlanjut.

Bank Indonesia menanam 1.000 pohon mangrove di Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa, Minggu (23/11).

Penanaman pohon mangrove ini menjadi bagian kompensasi dari emisi yang dihasilkan selama ajang Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2025 yang berlangsung pada 7 – 10 Agustus lalu.

Bank Indonesia menghitung, emisi yang dihasilkan selama KKI 2025 berlangsung mencapai 126 ton.

Penanaman mangrove ini untuk mengimbangi pengeluaran emisi dari KKI 2025.

"Ini baru 1.000 (mangrove) yang ditanam.

Kalau tanam lagi itu mungkin akan susah cari tempat, jadi kami masuk juga untuk membeli kredit karbon.

Kami kombinasikan," kata Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dilansir dari Antara.