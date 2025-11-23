Ini Kondisi Proyek Lift Kaca Pantai Kelingking Sebelum Koster Bersikap, terungkap

JPNN.com

Minggu, 23 November 2025 – 16:58 WIB
Proyek lift kaca yang dibangun PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Klungkung, Bali, dihentikan Gubernur Bali Wayan Koster. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Proyek lift kaca (glass viewing platform) di tebing Pantai Kelingking di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, akhirnya berakhir sebelum beroperasi.

Gubernur Wayan Koster dalam sesi konferensi pers di Denpasar, Minggu (23/11), meminta investor menghentikan seluruh aktivitas proyek lift kaca di Pantai Kelingking.

Koster juga minta investor PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group melakukan pembongkaran secara mandiri dalam waktu enam bulan.

“Memerintahkan PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group melakukan pemulihan fungsi ruang setelah pembongkaran dalam waktu paling lama tiga bulan,” ujar Gubernur Koster di Denpasar, Bali.

Sebelum mengeluarkan keputusan tegas, Koster mengungkap kondisi proyek lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida.

Menurut Koster, proyek tersebut berada di tiga wilayah.

Pertama, wilayah A, daratan di dataran bagian atas jurang.

Wilayah ini merupakan Alas Hak (HM, HP, HPL).

