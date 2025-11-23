Survei Bank Indonesia: Harga Properti di Bali, Tipe Rumah Besar Banjir Peminat

JPNN.com

Minggu, 23 November 2025 – 09:03 WIB
Sejumlah pekerja bangunan menyelesaikan proyek rumah toko di Kabupaten Gianyar, Bali. Foto: ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertumbuhan indeks harga properti di Provinsi Bali tercatat 1,08 persen pada triwulan III-2025.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya mencapai 0,67 persen.

Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bali Erwin Soeriadimadja, peningkatan indeks harga properti itu didorong oleh kenaikan harga bahan bangunan akibat meningkatnya harga sektor produksi.

"Kenaikan harga bahan bangunan dan upah kerja menjadi kontributor utama dalam peningkatan harga unit rumah," ujar Erwin Soeriadimadja dilansir dari Antara.

BI melakukan survei tiga bulanan terhadap 32 pengembang di Bali dengan skala kegiatan besar, dominan dan cukup aktif berproduksi membangun rumah berkelanjutan.

Metode survei dilakukan tatap muka langsung, mencakup data harga jual rumah, jumlah unit rumah yang dibangun dan dijual serta proyeksi harga jual rumah triwulan berikutnya

Berdasar survei tiga bulanan itu, kenaikan harga bahan bangunan berkontribusi sebesar 84,4 persen dan upah pekerja bangunan sebesar 43,8 persen.

Hasil tersebut didorong oleh kenaikan harga tiga jenis properti, yakni kecil dengan luas bangunan 36 meter persegi (m2), menengah (36-70 m2) dan besar dengan luas bangunan di atas 70 m2.

Menurut Bank Indonesia, peningkatan indeks harga properti di Bali didorong oleh kenaikan harga bahan bangunan akibat meningkatnya harga sektor produksi.
