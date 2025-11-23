JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Minggu (23/11): Baik Membuat Program, Jangan Menggelar Pernikahan

Kalender Bali Minggu (23/11): Baik Membuat Program, Jangan Menggelar Pernikahan

Minggu, 23 November 2025 – 05:37 WIB
Kalender Bali Minggu (23/11): Baik Membuat Program, Jangan Menggelar Pernikahan - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Minggu 23 November 2025 bertepatan dengan Redite Wage Kuningan. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minggu hari ini (23/11) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Wage Kuningan.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Minggu hari ini (23/11) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Minggu 23 November 2025 bertepatan dengan Redite Wage Kuningan: Hari baik membuat program & peraturan, jangan menggelar pernikahan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Membuat Program Jangan Menggelar Pernikahan Redite Wage Kuningan Kalender Bali Minggu 23 November 2025 Dewasa Ayu Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tim Medis Persis Buka Suara Kondisi Pemain, Eks Striker Bali United Kembali - JPNN.com Bali

    Tim Medis Persis Buka Suara Kondisi Pemain, Eks Striker Bali United Kembali

  2. Bali United Rugi Besar, 3 Pemain Pilar Absen Kontra Persis, Pelatih Menggerutu - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar, 3 Pemain Pilar Absen Kontra Persis, Pelatih Menggerutu

  3. Johnny Jansen Puji Skuad Persis, Warning Keras Pemain Bali United, Bisa Bahaya - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puji Skuad Persis, Warning Keras Pemain Bali United, Bisa Bahaya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU