Buleleng Tata Ulang Utilitas Bawah Tanah Kawasan Heritage, Siap Berwajah Baru

bali.jpnn.com, BULELENG - Pemkab Buleleng mulai menata ulang jaringan utilitas di kawasan titik nol Kota Singaraja.

Langkah ini jadi bagian dari rencana besar penataan kawasan heritage yang mencakup area Patung Singa Ambara Raja hingga depan Taman Makan Pahlawan Curastana.

Kepala Dinas PUTR Buleleng I Putu Adiptha Ekaputra mengatakan seluruh jaringan kabel listrik, telekomunikasi, dan pipa PDAM akan dipindahkan ke bawah tanah.

Menurut Adiptha Ekaputra, penataan ini untuk memperindah wajah kota sekaligus meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

“Penataan kabel bawah tanah ini penting sekali karena kami bekerja di kawasan titik nol Singaraja.

Tujuannya agar tampilan kawasan ini jadi lebih rapi dan estetika kota bisa maksimal,” ujar Adiptha Ekaputra, Sabtu (22/11).

Sistem kabel bawah tanah tersebut akan dibangun sejajar dengan jaringan drainase, tetapi memakai jalur dan konstruksi berbeda.

Untuk air ada saluran khusus, sedangkan kabel memiliki jalur beton tersendiri.