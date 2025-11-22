Tim IGA 2025 Validasi Inovasi Koster, Aplikasi PWA & PSBS Jadi Sorotan Nasional

JPNN.com

Sabtu, 22 November 2025 – 10:22 WIB
Tim penilai Innovative Government Award (IGA) 2025 melakukan validasi lapangan ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster, Jumat (21/11). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim penilai Innovative Government Award (IGA) 2025 melakukan validasi lapangan ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster, Jumat (21/11).

Tim yang terdiri dari unsur akademisi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dan media nasional ini meninjau sejumlah inovasi daerah sekaligus mencocokkan data dengan kondisi lapangan.

Selain mengunjungi OPD, tim penilai juga mendatangi Bandara I Gusti Ngurah Rai, Hotel Westin Nusa Dua, serta Desa Adat Cemenggaon, Celuk, Sukawati.

Desa Adat Cemenggaon menjadi salah satu nominator penerima penghargaan berkat keberhasilannya mengelola sampah dari sumber.

Di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Bali, tim penilai memantau langsung penerapan aplikasi We Love Bali, platform pembayaran Pungutan Wisatawan Asing (PWA).

Aplikasi ini dikembangkan sepenuhnya oleh tim internal Diskominfos Bali tanpa melibatkan vendor.

“Sistem ini mendukung pemungutan PWA baik di hotel maupun destinasi wisata melalui kode QR. Mobile checker dan banner digital juga sudah berjalan,” ujar Sekretaris Diskominfos Bali, Gusti Ngurah Kama Wijaya.

Aplikasi We Love Bali kini dapat diakses dari 162 negara.

Tim IGA 2025 melakukan validasi lapangan ke sejumlah OPD Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster, Jumat (21/11).
