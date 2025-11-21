JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Jadwal Pemadaman Listrik di Bali Jumat (21/11): Denpasar & Bangli Terdampak

Jadwal Pemadaman Listrik di Bali Jumat (21/11): Denpasar & Bangli Terdampak

Jumat, 21 November 2025 – 11:07 WIB
Jadwal Pemadaman Listrik di Bali Jumat (21/11): Denpasar & Bangli Terdampak - JPNN.com Bali
Ilustrasi petugas PLN saat mengecek meteran listrik. Foto: ANTARA/HO-Humas PLN Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik Jumat hari ini (21/11) terjadi di sejumlah titik di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik ini diumumkan langsung PLN UID Bali di akun Instagram @plndistribusibali.

Baca Juga:

“Sehubungan dengan adanya upaya peningkatan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat, kami sampaikan informasi bahwa PLN sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik yang memerlukan pengaturan operasional atau manajemen beban,” tulis PLN UID Bali di reels akun @plndistribusibali

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan layanan listrik yang andal kepada pelanggan.

Kami memahami ketidaknyamanan yang mungkin akan timbul dan terus melakukan upaya terbaik untuk meminimalisir dampaknya,” tulisnya lagi.

Baca Juga:

Berikut jadwal pemadaman listrik di Bali Jumat hari ini (21/11):

 

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Jadwal Pemadaman Listrik Jadwal Pemadaman Listrik Bali Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini pemadaman listrik PLN PT PLN Persero PLN UID Bali Bali Denpasar bangli

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Coach Dede Menimba Ilmu ke Spanyol, Tiga Pemain Muda Potensi Menyusul - JPNN.com Bali

    Coach Dede Menimba Ilmu ke Spanyol, Tiga Pemain Muda Potensi Menyusul

  2. Jordy Tutuarima Ungkap Ambisi di Kandang Bali United, Siap Rebut 3 Poin - JPNN.com Bali

    Jordy Tutuarima Ungkap Ambisi di Kandang Bali United, Siap Rebut 3 Poin

  3. Dua Legiun Asing Persis Absen Kontra Bali United, Begini Kabarnya, Duh - JPNN.com Bali

    Dua Legiun Asing Persis Absen Kontra Bali United, Begini Kabarnya, Duh

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU