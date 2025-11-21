JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Upacara Piodalan Pura di Bali, Jumat (21/11), Cek Jadwal & Lokasinya!

Upacara Piodalan Pura di Bali, Jumat (21/11), Cek Jadwal & Lokasinya!

Jumat, 21 November 2025 – 04:26 WIB
Upacara Piodalan Pura di Bali, Jumat (21/11), Cek Jadwal & Lokasinya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi upacara piodalan. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jumat hari ini (21/11) berdasarkan kalender Bali masuk Sukra Paing Dunggulan.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Baca Juga:

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Baca Juga:

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Dalam lontar Sundari Gama tertulis, barang siapa yang tidak memelihara dan melaksanakan kewajiban di Pura Puseh, masyarakat akan kekurangan sandang dan pangan.

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Jumat (21/11) saat Sukra Paing Dunggulan: Tersebar di Denpasar, Badung dan Gianyar
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   piodalan upacara piodalan Pura merajan Bali jadwal piodalan lokasi piodalan Sukra Paing Dunggulan Umat Hindu Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Coach Dede Menimba Ilmu ke Spanyol, Tiga Pemain Muda Potensi Menyusul - JPNN.com Bali

    Coach Dede Menimba Ilmu ke Spanyol, Tiga Pemain Muda Potensi Menyusul

  2. Jordy Tutuarima Ungkap Ambisi di Kandang Bali United, Siap Rebut 3 Poin - JPNN.com Bali

    Jordy Tutuarima Ungkap Ambisi di Kandang Bali United, Siap Rebut 3 Poin

  3. Dua Legiun Asing Persis Absen Kontra Bali United, Begini Kabarnya, Duh - JPNN.com Bali

    Dua Legiun Asing Persis Absen Kontra Bali United, Begini Kabarnya, Duh

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU