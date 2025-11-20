Koster Beri Pesan saat Peringatan Puputan Margarana, Sentil Peran Generasi Muda

JPNN.com

Gubernur Bali Wayan Koster menyerukan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga dan mengisi kemerdekaan melalui kontribusi nyata bagi bangsa saat peringatan HUT ke-79 Puputan Margarana di Taman Makam Pahlawan Margarana, Tabanan, Kamis (20/11). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, TABANAN - Peringatan HUT ke-79 Puputan Margarana digelar dengan khidmat di Taman Makam Pahlawan Margarana, Tabanan, Kamis (20/11).

Kasubdit Patroli Ditpolairud Polda Bali AKBP Mahfud Didik Wiratmoko memimpin upacara peringatan Puputan Margarana.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyerukan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga dan mengisi kemerdekaan melalui kontribusi nyata bagi bangsa.

Gubernur Koster mengingatkan bahwa Puputan Margarana merupakan salah satu peristiwa paling heroik dalam sejarah perjuangan Bali.

Pada 20 November 1946, Letnan I Gusti Ngurah Rai bersama 69 anggota pasukan Ciung Wanara gugur melawan agresi Belanda.

Pertempuran tersebut menewaskan sekitar 400 serdadu Belanda dan menandai tekad pantang menyerah rakyat Bali dalam mempertahankan kemerdekaan.

“Puputan Margarana mengajarkan bahwa kemerdekaan tidak jatuh dari langit, tetapi lahir dari keberanian, kebersamaan, dan keikhlasan para pejuang,” ujar Koster.

Ia menekankan bahwa semangat itu harus terus diwariskan kepada generasi muda sebagai modal membangun bangsa di tengah tantangan zaman.

