Erupsi Gunung Semeru, Naik Level IV, Bandara Ngurah Rai Belum Terdampak

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, kembali mengalami erupsi.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menaikkan status Gunung Semeru ke level IV (awas) terhitung pukul 17.00 WIB kemarin.

Peningkatan status itu dilakukan setelah hasil pemantauan visual dan instrumental menunjukkan aktivitas vulkanik yang masih tinggi dan tidak stabil.

Sebelumnya, Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl) mengalami erupsi disertai luncuran awan panas sejauh 7 km dari puncak pukul 16.00 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 2.000 meter di atas puncak atau 5.676 mdpl.

Abu vulkanik hasil erupsi Gunung Semeru pun dikhawatirkan mengganggu penerbangan.

Namun, General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Ahmad Syaugi Shahab memastikan saat ini belum ada dampak erupsi Gunung Semeru terhadap penerbangan di Bali.

Ahmad Syaugi mengatakan seluruh operasional penerbangan di Bandara Gusti Ngurah Rai berjalan normal dan lancar baik penerbangan datang maupun berangkat.

Situasi di ruang penumpang juga dipastikan terkendali, terutama di terminal internasional, mengingat ia hadir langsung memeriksa kondisinya.