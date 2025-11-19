Galungan di Bali Meriah, Pemedek Berbondong-bondong ke Pura

bali.jpnn.com, DENPASAR - Hari Raya Galungan yang jatuh pada Buda Kliwon Dunggulan, Rabu hari ini (19/11) berlangsung meriah.

Umat Hindu Bali berbondong-bondong ke pura melaksanakan persembahyangan Hari Raya Galungan, salah satunya Pura Agung Jagatnatha Denpasar.

Pemangku Pura Agung Jagatnatha Denpasar AA Kompyang Gede Arianta, situasi diperkirakan akan berlangsung hingga larut malam hari.

“Hari ini ribuan umat Hindu sudah datang sejak pagi.

Biasanya pukul 20.30 WITA malam puncaknya ramai lagi dan baru sepi pukul 23.30 WITA,” kata AA Kompyang Gede Arianta dilansir dari Antara.

Menurutnya, hari ini sejak pukul 07.00 WITA umat Hindu sudah memadati pura dengan datang bersama keluarga.

Puncaknya pukul 11.00 WITA siang. Pada malam hari suasana pura biasanya diramaikan oleh remaja.

Jro Mangku AA Kompyang Gede Arianta mengatakan, suasana ramai sepanjang hari raya di pura tersebut merupakan rutinitas sejak sekitar tahun 1960-an.