Daftar 5 Game Battle Royale Android yang Masih Ramai di 2025, Yuk Gas!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dunia game mobile terus berkembang pesat, dan genre battle royale masih menjadi favorit banyak pemain pada 2025.

Dengan peningkatan grafis, gameplay yang semakin halus, serta komunitas yang aktif, beberapa judul tetap bertahan sebagai pilihan utama para gamer.

Terlebih dengan perangkat Android yang semakin canggih, pengalaman bermain menjadi lebih optimal dan kompetitif dari tahun ke tahun.

Baca Juga: Tip Hemat Kuota untuk Anda saat Main Game Online di Android

Popularitas ini juga didukung oleh banyak pembaruan dari developer yang menjaga game tetap segar dan menantang.

Tak hanya itu, berbagai platform komunitas seperti fieldexexploration.com juga turut meningkatkan minat pemain untuk terus mengikuti perkembangan game battle royale.

Dengan hadirnya event musiman, pembaruan karakter, skin eksklusif, hingga mode kompetitif yang semakin serius, genre ini tetap kokoh di posisi teratas game mobile paling digemari.

Tahun 2025 menandai era baru di mana gameplay semakin realistis, performa stabil, dan ekosistem esports untuk battle royale di Android tumbuh semakin besar.

1. Free Fire MAX

Free Fire MAX tetap menjadi salah satu game battle royale yang paling ramai dimainkan di 2025.