JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Daftar 5 Game Battle Royale Android yang Masih Ramai di 2025, Yuk Gas!

Daftar 5 Game Battle Royale Android yang Masih Ramai di 2025, Yuk Gas!

Rabu, 19 November 2025 – 17:53 WIB
Daftar 5 Game Battle Royale Android yang Masih Ramai di 2025, Yuk Gas! - JPNN.com Bali
Ilustrasi bermain game online di Android. Foto: dok LD

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dunia game mobile terus berkembang pesat, dan genre battle royale masih menjadi favorit banyak pemain pada 2025.

Dengan peningkatan grafis, gameplay yang semakin halus, serta komunitas yang aktif, beberapa judul tetap bertahan sebagai pilihan utama para gamer.

Terlebih dengan perangkat Android yang semakin canggih, pengalaman bermain menjadi lebih optimal dan kompetitif dari tahun ke tahun.

Baca Juga:

Popularitas ini juga didukung oleh banyak pembaruan dari developer yang menjaga game tetap segar dan menantang.

Tak hanya itu, berbagai platform komunitas seperti fieldexexploration.com juga turut meningkatkan minat pemain untuk terus mengikuti perkembangan game battle royale.

Dengan hadirnya event musiman, pembaruan karakter, skin eksklusif, hingga mode kompetitif yang semakin serius, genre ini tetap kokoh di posisi teratas game mobile paling digemari.

Baca Juga:

Tahun 2025 menandai era baru di mana gameplay semakin realistis, performa stabil, dan ekosistem esports untuk battle royale di Android tumbuh semakin besar.

1. Free Fire MAX

Free Fire MAX tetap menjadi salah satu game battle royale yang paling ramai dimainkan di 2025.

Dunia game mobile terus berkembang pesat, dan genre battle royale masih menjadi favorit banyak pemain pada 2025.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   game Battle Royale game battle royale mobile Android 2025 Gaming game battle royale

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kiper Persis Gianluca Pandeynuwu Cetak Rekor Gila, Bali United Bisa Terancam - JPNN.com Bali

    Kiper Persis Gianluca Pandeynuwu Cetak Rekor Gila, Bali United Bisa Terancam

  2. Kadek Arel Blak-blakan, Timnas U22 Banyak Kekurangan, Butuh Marceng - JPNN.com Bali

    Kadek Arel Blak-blakan, Timnas U22 Banyak Kekurangan, Butuh Marceng

  3. Persis Kirim Sinyal Bahaya ke Bali United, Tithan Puji Performa Arkhan Kaka Cs - JPNN.com Bali

    Persis Kirim Sinyal Bahaya ke Bali United, Tithan Puji Performa Arkhan Kaka Cs

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU