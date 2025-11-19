JPNN.com

Rabu, 19 November 2025 – 17:43 WIB
Mobile Legends Lebih Aman: Moonton Rilis Fitur Anti-Peretasan, Pemain Terlindungi - JPNN.com Bali
Ilustrasi pemain Mobile Legends bertarung di Piala Presiden Esports di BICC, Nusa Dua. Foto: Humas Piala Indonesia Esports

bali.jpnn.com, DENPASAR - Keamanan akun menjadi salah satu perhatian terbesar para pemain Mobile Legends, terutama dengan semakin banyaknya kasus pencurian akun, phishing, hingga peretasan dalam beberapa tahun terakhir.

Melihat meningkatnya risiko tersebut, Moonton akhirnya melakukan peningkatan besar pada sistem keamanan akun mereka.

Langkah ini memberikan perlindungan lebih kuat bagi para pemain, khususnya mereka yang aktif memainkan berbagai game android seperti Mobile Legends.

Pada pembaruan terbaru, Moonton juga menegaskan pentingnya edukasi kepada pemain agar lebih waspada dalam menjaga informasi pribadi.

Berbagai panduan keamanan dan tips perlindungan akun kini lebih mudah diakses melalui platform resmi mereka.

Selain itu, pengguna juga dapat memperoleh referensi lain seputar keamanan digital dan teknologi melalui grammarglitchcentral.com, yang telah menjadi rujukan berbagai komunitas gamer untuk memahami cara menjaga keamanan akun online secara lebih efektif.

Salah satu peningkatan terbesar yang diperkenalkan Moonton adalah sistem autentikasi dua langkah (Two-Factor Authentication/TFA).

Dengan fitur ini, pemain harus melewati satu tahap verifikasi tambahan sebelum dapat masuk ke akun mereka.

