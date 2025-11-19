Keluhan Konsumen Terjawab, Pertamina Mulai Suplai Pertalite & Pertamax di Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sepekan terakhir masyarakat Bali dibuat pusing dengan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).

Hampir semua SPBU di Kota Denpasar dan Badung kehabisan stok BBM, terutama jenis Pertalite dan Pertamax.

Keluhan pun dilontarkan ke Pertamina maupun media sosial.

Dikonfirmasi terpisah, Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan bahwa Pertamina Patra Niaga menyuplai BBM secara bertahap di Bali.

Hal ini untuk mengatasi kendala konsumen memenuhi kebutuhan energi saat Hari Raya Galungan dan Kuningan.

"Saat ini kami melakukan percepatan dan memastikan suplai kapal khususnya untuk jenis BBM yang dilaporkan mengalami kendala stok," kata Ahad Rahedi dalam pernyataan resminya.

Ia menjelaskan kapal pengangkut BBM telah sandar di Denpasar untuk menyuplai Terminal BBM Sanggaran Denpasar sebanyak 2.000 kiloliter pertamax dan 3.000 kiloliter pertalite, Selasa kemarin (18/11).

Kamis besok (20/11) rencana akan disuplai kembali pertamax sebanyak 3.500 kiloliter sehingga total ada 5.500 kiloliter pertamax.