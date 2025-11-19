JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan saat Galungan, Rabu (19/11), Silakan Cek!

Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan saat Galungan, Rabu (19/11), Silakan Cek!

Rabu, 19 November 2025 – 05:36 WIB
Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan saat Galungan, Rabu (19/11), Silakan Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi umat Hindu melaksanakan upacara piodalan hari ini bersamaan dengan Hari Raya Galungan. Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/foc.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (18/11) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Kliwon Dunggulan.

Hari ini bertepatan dengan Hari Raya Galungan.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Baca Juga:

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Baca Juga:

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Rabu (19/11) saat Buda Kliwon Dunggulan: Tersebar di Tabanan, NTT, NTB, Pontianak dan Jakarta Timur.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   piodalan upacara piodalan Pura merajan Bali jadwal piodalan lokasi piodalan hari raya galungan Buda Kliwon Dunggulan Umat Hindu Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kadek Arel Blak-blakan, Timnas U22 Banyak Kekurangan, Butuh Marceng - JPNN.com Bali

    Kadek Arel Blak-blakan, Timnas U22 Banyak Kekurangan, Butuh Marceng

  2. Persis Kirim Sinyal Bahaya ke Bali United, Tithan Puji Performa Arkhan Kaka Cs - JPNN.com Bali

    Persis Kirim Sinyal Bahaya ke Bali United, Tithan Puji Performa Arkhan Kaka Cs

  3. H2H Bali United vs Persis: Tuan Rumah Unggul Tipis, Johnny Jansen Berpesan - JPNN.com Bali

    H2H Bali United vs Persis: Tuan Rumah Unggul Tipis, Johnny Jansen Berpesan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU