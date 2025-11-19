Kalender Bali Rabu (19/11): Baik untuk Potong Rambut & Menyetem Gamelan

JPNN.com

Rabu, 19 November 2025 – 05:10 WIB
Ilustrasi kalender Bali Rabu 19 November 2025 bertepatan dengan Buda Kliwon Dunggulan. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (18/11) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Kliwon Dunggulan.

Hari ini bertepatan dengan Hari Raya Galungan.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Kalender Bali Rabu 19 November 2025 bertepatan dengan Buda Kliwon Dunggulan: Hari baik untuk Potong Rambut & Menyetem Gamelan
